В России за сутки выявлено 8 595 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксирован 8 595 новых случая заражения и 171 смертельный случай. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1572), Московской области (739), Петербурге (318).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 210 196 человек. Скончались 408 966 человек, при этом 3 550 500 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.