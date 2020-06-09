На Украине зафиксировано 394 новых случая COVID-19

На Украине зафиксировано 394 новых случая COVID-19
Флаг Украины. Фото: Pixabay

На Украине за прошедшие сутки выявлено 394 новых случаев заражения коронавирусом, еще 13 человек скончались. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

Число зараженных в стране достигло 27856, жертвами коронавируса стали 810 человек, при этом выздоровели 12412 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 214 495 человек. Скончались 409 033 человек, при этом 3 551 699 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человек, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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