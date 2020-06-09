В Ленобласти пьяный мужчина угнал иномарку своей сожительницы

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения катался на автомобиле своей сожительницы.

В понедельник, 8 июня, у дома №10 по улице Воровского инспекторы остановили автомобиль «Джили». За рулем иномарки находился 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в отношении водителя составлен административный протокол.

В этот же день в отдел полиции обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что около 00:25 ее сожитель угнал принадлежащую ей «Джили». Машина была припаркована у дома №10 по улице Воровского.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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