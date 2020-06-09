Ученый объяснил, почему Петербург не готов к снятию ограничений

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге пока не внушает уверенности в том, что эпидемия позади. Фото: pixabay.com

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге пока не внушает уверенности в том, что эпидемия позади. Фото: pixabay.com

Глава рабочей группы по моделированию и прогнозированию распространения COVID-19 Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков рассказал, почему в Северной столице рано переходить к привычной жизни.

В первую очередь, на сегодняшний день в городе не подтверждено последовательное снижение показателей коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Это, в свою очередь, напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции. Сейчас коэффициент колеблется в районе единицы, объяснил Боровков изданию «Комсомольская правда — Петербург».

Также, по мнению ученого, вторая вспышка эпидемии вряд ли возможна в текущих условиях, поскольку для этого необходимо снять абсолютно все ограничения и вернуть к прежней активности экономику, включая рестораны, стадионы и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие дни губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представит горожанам план поэтапного снятия ограничительных мер.