Ученый объяснил, почему Петербург не готов к снятию ограничений

Ученый объяснил, почему Петербург не готов к снятию ограничений
Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге пока не внушает уверенности в том, что эпидемия позади. Фото: pixabay.com

Глава рабочей группы по моделированию и прогнозированию распространения COVID-19 Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков рассказал, почему в Северной столице рано переходить к привычной жизни.

В первую очередь, на сегодняшний день в городе не подтверждено последовательное снижение показателей коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Это, в свою очередь, напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции. Сейчас коэффициент колеблется в районе единицы, объяснил Боровков изданию «Комсомольская правда — Петербург».

Также, по мнению ученого, вторая вспышка эпидемии вряд ли возможна в текущих условиях, поскольку для этого необходимо снять абсолютно все ограничения и вернуть к прежней активности экономику, включая рестораны, стадионы и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие дни губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представит горожанам план поэтапного снятия ограничительных мер.

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