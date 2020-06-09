Петербуржцев предупреждают о пике смертности от коронавируса в конце июня

В отчёте отмечают, что вероятности пиков заболеваемости, количества выбывших и поступивших пациентов просчитываются с учётом ограничительных мер, коечного фонда и региональных характеристик СЗФО. Фото: pixabay.com

В отчёте отмечают, что вероятности пиков заболеваемости, количества выбывших и поступивших пациентов просчитываются с учётом ограничительных мер, коечного фонда и региональных характеристик СЗФО. Фото: pixabay.com

Специалисты межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге ожидают пика смертности от коронавируса в конце месяца.

Согласно опубликованному в понедельник, 8 июня, отчету, уже 22-24 июня количество ежедневных смертей может достигнуть 5-7 человек в день, а 26 июня — до 16 человек могут скончаться из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее, ожидают и существенный рост количества выздоравливающих.

Через неделю, 15 июня, прогнозируют ежедневную выписку примерно 325 человек в день, в течение еще одной недели количество увеличится до 475 выздоровевших каждый день. Также специалисты предполагают, что к 28 июня число новых случаев заражения заметно снизится и составит до 200 пациентов в день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему, по мнению ученого, Северная столица не готова к выходу из режима самоизоляции.