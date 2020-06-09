Скорость тестирования на коронавирус в Петербурге увеличилась

Первые тест-системы были достаточно затратными в плане времени. Фото: pixabay.com

Первые тест-системы были достаточно затратными в плане времени. Фото: pixabay.com

В Петербурге ускорили сроки выявления коронавирусной инфекции, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Председатель комздрава сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в городе удалось устранить проблемы, которые возникли на раннем в начале пандемии из-за новой методики и ограниченного количества лабораторий, проводящих такие тесты. Кроме того, первые тест-системы были достаточно затратными в плане времени.

«Сейчас же в городе используют модернизированные системы, которые позволяют проводить то же количество исследований за аналогичное время», — рассказал Котов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге около 40 пациентов получили плазму людей, переболевших COVID-19. Точных показателей пока нет, однако, по словам медика, специалисты и сами больные отмечают положительное влияние переливания.