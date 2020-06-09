В Петербурге около 40 пациентов получили плазму людей, переболевших COVID-19

Далеко не все пациенты, переболевшие COVID-19, могут стать донорами. Фото: pixabay.com

Далеко не все пациенты, переболевшие COVID-19, могут стать донорами. Фото: pixabay.com

Порядка 40 пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге получили плазму доноров, успешно выздоровевших от COVID-19.

Об этом во вторник, 9 июня, рассказала главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина. В общей сложности, пациенты получили 88 доз плазмы доноров. Точных показателей пока нет, однако, по словам медика, специалисты и сами больные отмечают положительное влияние переливания.

В Петербурге есть высокая потребность в плазме доноров, перенесших COVID-19, однако далеко не все люди подходят для донорства, все кандидаты проходят строгий отбор. На данный момент в Петербурге есть 53 дозы плазмы, сегодня, к примеру, сдали кровь на антитела 20 человек, из которых лишь пятеро оказались подходящими для донорства, объяснила заместитель Засухиной Наталья Орлова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам специалистов, Петербург ждет пик по смертности от коронавируса в конце июня.