Коронавирус стал причиной смерти более 400 тыс. человек в мире

Коронавирус стал причиной смерти более 400 тыс. человек в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила о смерти 400 тысяч человек, которые были заражены коронавирусом.

Как говорится в ежедневном отчете ВОЗ, на сегодняшний день число случаев инфицирования коронавирусом во всех странах мира превысило отметку в семь миллионов. Число летальных исходов достигло 400 тысяч.

По данным обновленной статистики ВОЗ, к среде, 9 июня, в мире от коронавируса умерли 404 тыс. 396 человек. Включая 3539 случаев смерти, зафиксированных за прошедшие сутки. Всего на планете диагноз коронавирус поставили 7 млн 39 тыс. 918 людям.

На первом месте по заболеваемости страны Северной и Южной Америк, где коронавирус нашли у 3,666 млн человек. В Европе насчитывается более 2,3 млн случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 8 595 новых случаев коронавируса.

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