В ВОЗ сомневаются, что все бессимптомные носители COVID-19 заразны

В ВОЗ заявили, что часть бессимптомных носителей коронавируса не может передавать инфекцию окружающим.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет насчитывается в мире от 6% до 41% населения. При этом в организации считают, что часть из них и зараженные с симптомами могут инфицировать других, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, ВОЗ не обладает точными данными о числе пациентов с коронавирусом, болезнь которых протекает без симптомов.
«Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого», — отметила она.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19.