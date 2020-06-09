В ВОЗ сомневаются, что все бессимптомные носители COVID-19 заразны

В ВОЗ сомневаются, что все бессимптомные носители COVID-19 заразны
Число выявленных зараженных растет в основном за счет бессимптомных и легких форм. Фото: pixabay

В ВОЗ заявили, что часть бессимптомных носителей коронавируса не может передавать инфекцию окружающим.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет насчитывается в мире от 6% до 41% населения. При этом в организации считают, что часть из них и зараженные с симптомами могут инфицировать других, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ВОЗ не обладает точными данными о числе пациентов с коронавирусом, болезнь которых протекает без симптомов.

«Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого», — отметила она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19.

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