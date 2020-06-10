В Китае за сутки зафиксировано три случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано три случая заражения коронавирусом
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие шесть зафиксировали три новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас 83 046 зараженных коронавирусом, вылечились 78 357 пациентов, 4634 человек умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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