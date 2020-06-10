В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал снятие ряда ограничений по коронавирусу в Москве.

Он отметил, что в Кремле послабления стремительными не считают, сообщает РБК. При этом он подчеркнул, что ограничения не отменяют полностью, «какие-то ограничения остаются».

«Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов и в данном случае Сергей Собянин. Он использовал эти полномочия и принял такое решение», — отметил представитель Кремля.

С 9 июня в Москве отменяются режим пропусков и правила прогулок по графику. Кроме того, с 9 июня к работе в столице могут вернуться парикмахерские, салоны красоты, ветклиники и фотоателье. Возобновить свою деятельность смогут и научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии, а театры и цирки смогут начать репетиции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.