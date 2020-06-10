В Мексике за сутки выявили 4199 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 124 тысячи, среди них 14 649 летальных.

«Прирост за последние 24 часа составил 3,5%. Практически неизменным остается число ежедневно выявляемых случаев на протяжении последних двух недель — около 4 тысяч», — заявил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

Число случаев заражения в стране достигло 124 301 (+4199 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

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