В Германии за сутки зафиксировали 318 случаев коронавируса

В Германии за прошедшие сутки выявили 318 случаев заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 184 861 случаев заражения, скончались 8 729 пациентов с COVID-19.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

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