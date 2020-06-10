Прихожане храма в Ленобласти пожаловались на фекальную вонь

Прихожане храма в Ленобласти пожаловались на фекальную вонь
Храм. Фото: общественная организация «Гражданский патруль»

Прихожане храма в Кингисеппском районе Ленобласти пожаловались на фекальную вонь. Как оказалось, содержимое выгребных ям сливают прямо в лес, откуда и идет запах.

Лес находится неподалеку от Свято-Троицкого морского собора и кладбища в Краколье. В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились местные жители. По их словам, в двухстах метрах от собора выгребают и сливают фекальные массы.

Как рассказали в пресс-службе организации, прибывшие активисты убедились в происходящем. Они рассказали, что старые многоквартирные дома здесь должны обслуживаться муниципалитетом, содержимое септиков должны вывозить с территории домов, но вместо этого зловонную жидкость сливают прямо в лес.

«Гражданский патруль» обратился в Роспотребнадзор и прокуратуру региона с просьбой провести проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также наказать виновных лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тельмана прорвало канализацию. Припаркованные машины оказались в коричневой воде.

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