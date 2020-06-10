В Петербурге на карантине находятся 3926 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 21585 человек.

На карантине находится 3926 человек. Из них 207 — в обсерваторе, 841 — на самоизоляции, 2878 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 247 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 27 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.