В России за сутки выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксирован 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 216 человек умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 493 657 зараженных, 6 358 погибших, выздоровело 252 783 человека.

Больше всего заражений за сутки выявлено в Москве (1195), Московской области (735) и Петербурге (313).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 334 728 человек. Скончались 413 981, при этом 3 616 734 пациентов выздоровели.

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