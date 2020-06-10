На Украине зафиксировано 525 новых случая COVID-19

На Украине за прошедшие сутки выявлено 525 новых случаев заражения коронавирусом, еще 23 человек скончались. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

Число зараженных в стране достигло 28 381, жертвами коронавируса стали 833 человека, при этом выздоровели 12 769 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 336 272 человека. Скончались 414 023 человека, при этом 3 617 993 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

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