Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Писатель умер в больнице. Ему было 78 лет.

Около месяца сатирик боролся коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме. Его пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Накануне вечером его состояние ухудшилось, 9 июня врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Отметим, что Анатолий Трушкин стал автором десяти книг, написал сценарии для трех сериалов. С юмористическими номерами авторства Трушкина выступали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров и Клара Новикова, Владимир Винокур и другие.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 336 272 человека. Скончались 414 023 человека, при этом 3 617 993 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве скончалась известный театральный критик Элеонора Красновская. Осенью прошлого года ей исполнилось 100 лет. О смерти Красновской сообщается на сайте Союза театральных деятелей. Глава СТД Александр Калягин вспомнил Элеонору Матвеевну добрым словом.