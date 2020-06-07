Театральный критик Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет

Несколько дней назад в Москве скончалась известный театральный критик Элеонора Красновская. Осенью прошлого года ей исполнилось 100 лет.

О смерти Красновской сообщается на сайте Союза театральных деятелей. Глава СТД Александр Калягин вспомнил Элеонору Матвеевну добрым словом. Он напомнил, что она была ветераном СТД, прекрасным театральным критиков, сотрудником кабинета драмтеатров ВТО. Кроме того, она занималась драматургией писателя А.П. Чехова, курировала постановки по его произведениям.

Глава СТД заявил, что ее материалы были незаменимыми для режиссеров, художников и актеров.

«Светлая Вам память, дорогая Элеонора Матвеевна! Низкий поклон и наша вечная любовь!», — заключил Калягин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский реставратор Марк Коляда умер на 87-м году жизни.