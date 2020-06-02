Петербургский реставратор Марк Коляда умер на 87-м году жизни

Ушел из жизни архитектор-реставратор, почетный реставратор Северной столицы Марк Коляда.

О смерти реставратора сообщили в Союзе реставраторов Петербурга. Марк Коляда умер в воскресенье, 31 мая, в возрасте 86 лет. Причина его смерти не указывается.

Коляда создал проекты для восстановления церкви Святого Георгия Победоносца в деревне Юксовичи, церкви Святого Николая Чудотворца в деревне Согинцы, усадьбы «Рождественно» и других объектов.

Большую часть жизни реставратор работал в НИИ «Спецпроектреставрация», а последний десяток жизни он посвятил реставрации Казанского собора в центре Петербурга.

Союз реставраторов выразил соболезнования семье и друзьям умершего. Даты похорон и прощания станут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнутся работы по реставрации Казанского собора.