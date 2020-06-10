Сотни россиян побывали за границей в разгар пандемии коронавируса

Стало известно, что сотни россиян выезжали за границу в разгар пандемии коронавируса в апреле.

Согласно зарубежной статистике, которую приводит РБК, в Корее за этот период побывали 1223 гражданина РФ, 128 из них — с туристическими целями.

Турцию за апрель успели посетить 922 россиянина, еще 635 съездили в Болгарию. Также россияне успели побывать в Сербии, США, Индонезии, Финляндии и других странах. В каждой из этих стран за апрель побывало более сотни граждан РФ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 336 272 человека. Скончались 414 023 человека, при этом 3 617 993 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

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