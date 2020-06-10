Лидера «тамбовской» ОПГ Барсукова этапировали в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году. Для проведения следственных действий в город был доставлен обвиняемый в организации убийства лидер «тамбовской» ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).

Адвокат Барсукова Константин Кузьминых подтвердил, сообщает ТАСС, что его подзащитного этапировали в Петербург. И добавил, что о подробностях этих действий защите пока неизвестно.

Накануне Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство Михаила Глущенко об отказе от его ходатайства об условно-досрочном освобождении, оно будет рассмотрено сегодня.

В настоящее время «Ночной губернатор» Петербурга отбывает 24-летний срок в исправительной колонии в Кировской области, он был сужден в 2016 году. Обвинение в организации убийства Старовойтовой ему было предъявлено уже после постановления приговора, Барсуков вину не признал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о помещении криминального авторитета Барсукова (Кумарина) в колонию для больных туберкулезом.