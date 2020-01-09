Криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для больных туберкулезом

Обвиняемого в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимира Барсукова (Кумарина), известного как «Ночной губернатор» Петербурга, а также главаря «тамбовской» ОПГ, определили в лечебное исправительное учреждение №12 под Кировом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Барсукова, до недавнего времени бывший бизнесмен отбывал наказание в СИЗО «Кресты» в Петербурге, однако в декабре, перед новогодними праздниками, его перевезли в колони в Кировской области. Осужденный, предположительно, проведет здесь время до суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

Правозащитник пояснил, что решение об этапировании Барсукова объяснялось тем, что он является инвалидом первой группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова.