Криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для больных туберкулезом

Криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для больных туберкулезом
Владимир Барсуков (Кумарин). Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Обвиняемого в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимира Барсукова (Кумарина), известного как «Ночной губернатор» Петербурга, а также главаря «тамбовской» ОПГ, определили в лечебное исправительное учреждение №12 под Кировом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Барсукова, до недавнего времени бывший бизнесмен отбывал наказание в СИЗО «Кресты» в Петербурге, однако в декабре, перед новогодними праздниками, его перевезли в колони в Кировской области. Осужденный, предположительно, проведет здесь время до суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

Правозащитник пояснил, что решение об этапировании Барсукова объяснялось тем, что он является инвалидом первой группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова.

владимир барсуков колония кресты ночной губернатор петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для ...
Петербуржцам рассказали, куда можно сдать живые новогодние елки
Выборг отличился количеством туристов на Рождество
Реформа обращения с ТКО ждет Ленобласть в 2020 году
Dragon-English Академия собирается провести первую конференцию в режиме офф-лайн
FLYONE вновь запустит рейсы межу Петербургом и Кишиневом
Женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею
Хозяин дома в Белоруссии три дня не замечал мертвого друга за новогодним столом