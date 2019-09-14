В Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова

В Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова
Владимир Барсуков (Кумарин). Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Тайник с ценными предметами лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) обнаружили в одном из музеев Петербурга.

Среди сокровищ Кумарова, которого в народе прозвали «ночным губернатором Петербурга», оказались картины, иконы, подсвечники, многочисленные украшения и шкатулки. Все эти вещи пропали из его квартиры во время обысков еще в 2007 году. Ни родные, ни адвокаты не подозревали о месте их нахождения.

Оказалось, что на протяжение всех этих лет антиквариат хранился в одном из помещений ЦЕнтрального военно-морского музея в Северной столице, сообщает РЕН ТВ. Замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких рассказал, что все предметы давно уже могли продать или списать, однако они продолжаются храниться, «это же музей».

Родственники могут вернуть предметы по решению суда, однако прокуратура пытается его оспорить, утверждая, что Барсуков нажил эти вещи незаконным образом.

В марте этого года петербургский суд приговорил Владимира Барсукова (Кумарина) к 24 годам колонии строгого режима за организацию ОПГ и участии в ней.

Ранее GazetaSPb сообщала, что глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше.

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