Из Москвы вернулись почти 100 жителей Петербурга и Ленобласти, прилетевших на вывозных рейсах

Из Москвы вернулись почти 100 жителей Петербурга и Ленобласти, прилетевших на вывозных рейсах
Таким образом за апрель и май домой вернулись 538 человек. Фото: pixabay.com

В Северную столицу вернулись 97 петербуржцев и жителей Ленинградской области, которые прилетели в Москву на вывозных рейсах.

Всех туристов на автобусах доставили к месту жительства, где они обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Жители Петербурга и области вернулись домой ночью 10 июня. Отметим, что все российские граждане, прибывающие из-за рубежа, сейчас обязаны отправляться на самоизоляцию в обсерваторы в Подмосковье, за исключением тех, кто живет в столице, а также Петербурге и Ленобласти.

В общей сложности, за апрель и май таким образом вернулись домой 538 человек, прилетевших из Греции, Индии, Турции, Франции и других стран, сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково встретили вывозной рейс с россиянами на борту, прибывший из Нью-Йорка.

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