В Пулково приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка

В Пулково приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 10 июня, в петербургском аэропорту приземлился самолет из США. Большинство из пассажиров — петербуржцы и жители Ленобласти.

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Пулково 121 россиянина. Как рассказали в пресс-службе Смольного, 13 человек – жители соседних регионов.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Северной столице в 10:27. Планируется, что самолет вылетит в Москву в 12:15.

Сразу по прилету специалисты в салоне самолета провели первичный медконтроль. Затем медики взяли тесты у прибыших на наличие коронавируса. Далее сотрудники Роспотребнадзора оформили необходимые документы, в том числе предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково сегодня отменили 8 авиарейсов. Изменения в расписании связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.

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