В Пулково в среду отменили 8 авиарейсов

В Пулково продолжается отмена авиарейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся 8 самолетов.

В среду, 10 июня, из петербургского аэропорта не вылетят воздушные судна авиакомпаний S7, Turkish Airlines, «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», KLM.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, отменены некоторые рейсы в Москву, Сургут, Сочи. Из международных отменили рейсы в Анталью и Стамбул (авиакомпания Turkish Airlines) и в Амстердам (KLM).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покусавший сотрудника правоохранительных органов в «Пулково» наркодилер ответит перед судом. Он похитил из магазина в пассажирском терминале петербургского аэропорта активную акустическую систему и скрылся.