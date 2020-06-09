Покусавший полицейского в «Пулково» наркодилер ответит перед судом

Покусавший полицейского в &#171;Пулково&#187; наркодилер ответит перед судом
Пулково. Фото: Baltphoto

В Северной столице будут судить наркодилера. На его «совести» сразу три преступления. Все он совершил в «Пулково».

По данным следствия, в феврале мужчина, ожидая посадки на самолет рейсом «Санкт-Петербург – Сургут», похитил из магазина в пассажирском терминале аэропорта «Пулково» активную акустическую систему и скрылся.

Как сообщили на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры, при проверке в его кармане нашли запрещенные вещества. Когда мужчину задержали, он покусал правоохранителя.

Теперь на наркодилера заведено уголовное дело по трем статьям, которое уже направили в Московский районный суд Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина ответит перед судом за ряд разбойных нападений на петербуржцев.

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