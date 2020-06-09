Мужчина ответит перед судом за ряд разбойных нападений на петербуржцев

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в разбойных нападениях.

Преступный инцидент произошел в феврале текущего года. По данным следствия, обвиняемый напал на потерпевшую и распылил в лицо из аэрозольного баллончика жидкость, состоящую из веществ раздражающего действия. После чего выхватил из рук женщины мобильный телефон и скрылся.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, позже произошло еще одно аналогичное нападение. Обвиняемый причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 48 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограбивший банк житель Петербурга пойдет под суд спустя 11 лет после преступления. До момента задержания обвиняемый скрывался в Германии.