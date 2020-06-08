Ограбивший банк житель Петербурга пойдет под суд спустя 11 лет после преступления

Ограбивший банк житель Петербурга пойдет под суд спустя 11 лет после преступления
Дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца, который обчистил банк на 25 млн рублей.

Как сообщили в городском надзорном органе, по версии следствия, в августе 2009 года 57-летний обвиняемый создал преступную группу, в которую входили не менее восьми человек. Они готовили нападение на банк в центре Петербурга.

Все произошло 23 августа 2009 года. Соучастники в масках напали на сотрудников банка и проникли в хранилище, где взломали около 25 сейфов. Их добычей стали средства клиентов на общую сумму более 25 млн рублей. Они покинули место происшествия на своем автомобиле.

Обвиняемого объявили в международный розыск в июле 2016 года. До момента задержания он скрывался в Германии, где его и нашли правоохранители. В сентябре 2019 года его экстрадировали в Россию.

Материалы дела рассмотрит Дзержинский районный суд Петербурга. Остальных соучастников все еще разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похитителем денег из банкомата на проспекте Культуры оказался задержанный за другое преступление.

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