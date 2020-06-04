Похитителем денег из банкомата на проспекте Культуры оказался задержанный за другое преступление

Похитителем денег из банкомата на проспекте Культуры оказался задержанный за другое преступление
Полицейские выявили факт совершения указанного преступления ранее задержанным. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители изобличили ранее задержанного мужчину в еще одном преступлении. Он похитил деньги из банкомата.

Инцидент произошел 22 мая. По данным правоохранителей, неизвестный преступник путем проведения незаконных манипуляций совершил хищение 4 900 рублей из банкомата на проспекте Культуры. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тот же день по факту кражи возбудили уголовное дело.

В среду, 3 июня, полицейские выявили факт совершения указанного преступления ранее задержанным 38-летним гражданином. Он остался под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что карманники оставили без 10 тысяч рублей пассажира метро в Петербурге.

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