Похитителем денег из банкомата на проспекте Культуры оказался задержанный за другое преступление

В Петербурге правоохранители изобличили ранее задержанного мужчину в еще одном преступлении. Он похитил деньги из банкомата.

Инцидент произошел 22 мая. По данным правоохранителей, неизвестный преступник путем проведения незаконных манипуляций совершил хищение 4 900 рублей из банкомата на проспекте Культуры. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тот же день по факту кражи возбудили уголовное дело.

В среду, 3 июня, полицейские выявили факт совершения указанного преступления ранее задержанным 38-летним гражданином. Он остался под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что карманники оставили без 10 тысяч рублей пассажира метро в Петербурге.