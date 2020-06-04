Карманники оставили без 10 тысяч рублей пассажира метро в Петербурге

Задержанных в Петербурге карманников изобличили в еще одном эпизоде кражи в городском метрополитене. Участниками преступной группы были шесть человек.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники были задержаны еще в начале марта текущего года. Им вменили статью УК РФ о краже.
Накануне, 3 июня, полиция установила, что утром 2 декабря участники группировки обокрали гражданина на территории метрополитена. Они похитили из его наплечной сумки 10 тысяч рублей. Потерпевший заметил пропажу денег, находясь в вагоне на станции «Пушкинская».
Правоохранители открыли еще одно дело по статье о краже. Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте. Неизвестный вытащил смартфон из кармана куртки 32-летней женщины.