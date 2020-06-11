В Китае за сутки зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие шесть зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас 83 057 зараженных коронавирусом, вылечились 78 361 пациент, 4634 человек умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 451 532 человека. Скончались 418 872, при этом 3 733 379 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

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