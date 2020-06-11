В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 129 тысяч человек

В Мексике за прошедшие сутки выявлены 4883 случая COVID-19. Об этом заявил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Число случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 129 184 человек. Умерли от осложнений заболевания 15 357 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 451 532 человека. Скончались 418 872, при этом 3 733 379 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.