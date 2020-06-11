Названы самые безопасные для туристов страны

Названы самые безопасные для туристов страны
В этот список попали Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Фото: Pixabay

Всемирный совет по туризму и путешествиям, объединяющий участников туриндустрии назвал страны, которые во время коронавируса безопасны для путешествий этим летом.

В этот список попали Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эти страны внедрили специальные протоколы безопасности. Среди популярных европейских направлений названы Мадрид, Севилья и Барселона.

Протоколы безопасности одобрены Всемирной туристской организацией ООН. Они должны помочь туристам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 451 532 человека. Скончались 418 872, при этом 3 733 379 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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