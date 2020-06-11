В Южной Корее за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 947. Фото: Pixabay

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 947. Фото: Pixabay

В Южной Корее за прошедшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Число зараженных в стране выросло до 11 947.

С начала пандемии в стране вылечились 10 654 человек, 276 скончались, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 451 532 человека. Скончались 418 872, при этом 3 733 379 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

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