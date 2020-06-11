Протесты в США не повлияли на заражения коронавирусом

Протесты в США не повлияли на заражения коронавирусом
Протесты в США. Фото: скриншот страницы в Twitter

Власти США не отметили роста числа заражений коронавируса после массовых протестов.

«Мы не наблюдаем роста числа новых случаев сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — заявил вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox Buisness.

Он отметил, что участники протестов надевали медицинские маски и соблюдали дистанцию. Кроме того, по его словам, солнечный свет, влажность и жара снижают риск заражения коронавирусом.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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