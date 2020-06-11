Протесты в США не повлияли на заражения коронавирусом

Власти США не отметили роста числа заражений коронавируса после массовых протестов.

«Мы не наблюдаем роста числа новых случаев сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — заявил вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox Buisness.

Он отметил, что участники протестов надевали медицинские маски и соблюдали дистанцию. Кроме того, по его словам, солнечный свет, влажность и жара снижают риск заражения коронавирусом.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.