Демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома

Демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома
Беспорядки в Вашингтоне. Фото: instagram.com/abc7dc

Беспорядки в центре Вашингтона привели к пожарам в зданиях рядом с резиденцией президента США.

Как сообщает РИА Новости, все началось с большого костера на проезжей части у Белого дома. Протестующие бросали в огонь дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку. Кто-то даже сорвал американский флаг с крыши соседнего здания и сжег его в костре.

Через какое-то время огонь перекинулся на соседнее здание. Одновременно загорелась небольшая хозпостройка в сквере Лафайет.

После этого полиция начала разгонять протестующих с помощью гранат со слезоточивым газом и светошумовых гранат.

Напомним, акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

На улицы выходят сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter. Протестующие устраивают погромы, грабежи, стрельбу и поджоги. Охрану порядка в городе усилили военными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Миннесоте мобилизуют Нацгвардию из-за беспорядков после гибели афроамериканца.

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