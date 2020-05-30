В Миннесоте мобилизуют Нацгвардию из-за беспорядков после гибели афроамериканца

Национальную гвардию США полностью мобилизуют впервые в истории штата Миннесота.

Губернатор американского штата Тим Уолз, жители которого массово устраивают бунты из-за смерти американца Джорджа Флойда, объявил о полной мобилизации Национальной гвардии. Его речь транслировал телеканал NBC News.

Также Уолз считает, что протесты граждан уже не связаны со смертью чернокожего мужчины. По его словам, текущая ситуация является «издевательством, прикрытым гибелью Флойда».

Акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов. На улицы выходят сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter. Протестующие устраивают погромы, грабежи, стрельбу и поджоги. Охрану порядка в городе усилили военными.

Напомним, Флойд скончался после того, как его задержали четверо полицейских с применением силы. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беспорядки в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца привели к режиму ЧС.