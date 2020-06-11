«Вторая волна COVID-19 под вопросом»: вирусолог заявил, что коронавирус ослабевает

Итальянский вирусолог, проректор университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что коронавирус начинает мутировать и ослабевать.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вирусолога, мутация и ослабевание вируса дает надежды на то, что второй волны коронавируса получится избежать.

По словам Клементи, ученые провели исследование, сравнив 100 пациентов, госпитализированных в начале марта и такое же число пациентов, попавших в больницу в конце мая. Оказалось, что вирусная нагрузка в начале пандемии была в десятки раз меньше, чем в мае.

Вирусолог подчеркнул, что это может говорить об ослабевании COVID-19. Он также рассказал об исследовании лондонских ученых, подтверждающем, что коронавирус приспосабливается к человеческому организму посредством мутаций.

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