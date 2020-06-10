ВОЗ удивилась необычной статистике смертности от коронавируса в России

У экспертов вызывает непонимание малое количество погибших.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве (Швейцария). Он отметил, что Россия занимает третье место по количество зараженных в мире, а по числу умерших находится во втором десятке. Райан считает такую статистику необычной и сложной для понимания. Он считает, что дело в объеме тестирования, но при это в некоторых странах смертность все равно высокая, несмотря на те же профилактические меры.

С другой стороны, заявил эксперт, в Африке заболеваемость тоже растет, но смертность низкая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск не верит в правдивость статистики по коронавирусу в США. Он, комментируя статистику по коронавирусу в США, заявил, что она липовая. Маск отметил, что в Америке в список заболевших начали вносить тех, кто не сдавал тест на коронавирус, а просто имел симптомы заражения.