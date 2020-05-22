Илон Маск не верит в правдивость статистики по коронавирусу в США

Он назвал ее «липовой».

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем пишет издание Bloomberg Businessweek, которое взяло интервью у американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Он, комментируя статистику по коронавирусу в США, заявил, что она липовая. Маск отметил, что в Америке в список заболевших начали вносить тех, кто не сдавал тест на коронавирус, а просто имел симптомы заражения.

«Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни. По сути – что угодно»,

— считает предприниматель.

Он также отметил, что сотрудники его компаний серьезно не заболевали компаний. Они продолжают трудиться. Маск не считает коронавирус серьезной проблемой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в самолеты будут пускать только в масках и перчатках.