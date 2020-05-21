В самолеты будут пускать только в масках и перчатках

Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщается на сайте Росавиации. Граждане, которые хотят путешествовать по стране на самолете, должны будут приехать в аэропорт в масках и перчатках. Иначе их не пустят на борт. Отмечается, что как только ситуация придет в норму, правила будут смягчены, но пока что говорить об этом рано.

В правилах говорится, что при входе в самолет у пассажиров заберут использованные маски и выдадут новые. Их упакуют в герметичные контейнеры и утилизируют. Также на борту будут соблюдать дистанцию, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал о возможном количестве переболевших коронавирусом россиян. В России 5% от общего числа граждан составляет примерно 7 миллионов человек.