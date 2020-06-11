Беглов поблагодарил предпринимателей Петербурга за терпение

Губернатор Петербурга Александр Беглов перед Днем российского предпринимательства поблагодарил бизнес-сообщество за терпение во время ограничений, введенных из-за коронавируса.

Также он рассказал местным предпринимателям о поэтапном снятии ограничений, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Беглов добавил, что власти готовы помочь бизнесу восстановиться после пандемии. По его словам, первый этап снятия ограничений может начаться уже 15 июня.

В Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как экономика должна восстанавливаться после простоя. В ближайшее время будет озвучен перечень шагов по возвращению к прежнему образу жизни. При этом жителям Петербурга следует помнить, что снятие ограничений это не повод снимать маски в общественных местах и игнорировать меры предосторожности в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 451 532 человека. Скончались 418 872, при этом 3 733 379 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 493 657 человек, умерли 6 358. При этом 252 783 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 9 июня в Москве отменяются режим пропусков и правила прогулок по графику. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин.