В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

С 9 июня в Москве отменяются режим пропусков и правила прогулок по графику. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Со вторника в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители смогут свободно передвигаться по городу.

Кроме того, с 9 июня к работе в Москве могут вернуться парикмахерские, салоны красоты, ветклиники и фотоателье. Возобновить свою деятельность смогут и научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии, а театры и цирки смогут начать репетиции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 193 478 человек. Скончались 408 615 человек, при этом 3 535 585 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 476 658 человек, умерли 5 971. При этом 230 688 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.