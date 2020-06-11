В Ленобласти еще 54 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в регионе число зараженных выросло до 3396 человек. Выздоровели 2528 пациентов, 23 человека умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 461 864 человека. Скончались 419 090, при этом 3 780 300 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.