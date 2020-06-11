Пациенты с COVID-19 в Ленобласти получат бесплатные лекарства

Пациенты с COVID-19 в Ленобласти получат бесплатные лекарства
Для получения лекарства зараженному пациенту потребуется рецепт врача. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области пациентов, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, обеспечат бесплатными лекарствами. Для получения лекарства потребуется рецепт врача.

Соответствующее постановление подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко в четверг, 11 июня. Председатель областного Комитета здравоохранения Сергей Вылежагин рассказал, что лекарства получат даже те зараженные, у которых коронавирус проходит в легкой форме.

Средства на обеспечение местного населения необходимыми препаратами выделят из региональной казны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские больницы получили первую партию препарата от COVID-19. В июне 2020 года в российские медучреждения поставят 60 тысяч курсов препарата. Если будет необходимость, то объем производства увеличат до двух миллионов курсов в год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лекарство от коронавируса ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге
В Петербурге начнут оказывать плановую медпомощь
Сотрудники ФСБ нагрянули к экс-руководителям Аграрного университета
Путин собирается сам разъяснять россиянам поправки в Конституцию
Названа дата выдачи аттестатов российским школьникам
Открытие торговых центров в Петербурге запланировано на конец июля
Пациенты с COVID-19 в Ленобласти получат бесплатные лекарства
Стало известно, в каком возрасте россияне обретают финансовую независимость