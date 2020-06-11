Пациенты с COVID-19 в Ленобласти получат бесплатные лекарства

В Ленинградской области пациентов, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, обеспечат бесплатными лекарствами. Для получения лекарства потребуется рецепт врача.

Соответствующее постановление подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко в четверг, 11 июня. Председатель областного Комитета здравоохранения Сергей Вылежагин рассказал, что лекарства получат даже те зараженные, у которых коронавирус проходит в легкой форме.

Средства на обеспечение местного населения необходимыми препаратами выделят из региональной казны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские больницы получили первую партию препарата от COVID-19. В июне 2020 года в российские медучреждения поставят 60 тысяч курсов препарата. Если будет необходимость, то объем производства увеличат до двух миллионов курсов в год.