Российские больницы получили первую партию препарата от COVID-19

По регионам развезли первую партию препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир» (также известен как «Фавипиравир» производства РФПИ и «ХимРар»).

Как сообщает РИА Новости, в июне 2020 года в российские медучреждения поставят 60 тысяч курсов препарата. Если будет необходимость, то объем производства увеличат до двух миллионов курсов в год.

Первыми, кто получил лекарство, стали больницы и фармацевтические организации в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областях, а также в Татарстане и Екатеринбурге.

«Авифавир» стал одним из официально зарегистрированных препаратов против коронавируса. Ранее его использовали при лечении пациентов с лихорадкой Эбола. Медикамент был зарегистрирован в Минздраве месяц назад. Болеющие коронавирусом россияне будут получать его бесплатно в рамказ системы ОМС. Просто так купить его не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть потратит 50 млн рублей на лекарства для лечения коронавируса.