Путин собирается сам разъяснять россиянам поправки в Конституцию

Путин собирается сам разъяснять россиянам поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин пояснит все поправки. Фото: kremlin.ru

Он сделает это во время цикла совещаний в Кремле.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники в Кремле. Президент России Владимир Путин хочет сам разъяснить гражданам поправки в Конституцию – этому хотят посвятить цикл совещаний, а также прямое обращение главы государства к жителям страны.

Напоминаем, что голосование за поправки в Конституции состоится 1 июля – день сделали выходным, чтобы каждый мог высказаться. Поправки есть как социальные, так и политические. Одна из самых обсуждаемых касается обнуления сроков действующего главы государства – это значит, что Владимир Путин сможет в 2024 году снова баллотироваться на пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большинство россиян собираются голосовать «за» поправки в конституцию. В опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан старше 18 лет. Больше половины россиян признались, что собираются идти на участки голосовать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин голосование конституция поправки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге
В Петербурге начнут оказывать плановую медпомощь
Сотрудники ФСБ нагрянули к экс-руководителям Аграрного университета
Путин собирается сам разъяснять россиянам поправки в Конституцию
Названа дата выдачи аттестатов российским школьникам
Открытие торговых центров в Петербурге запланировано на конец июля
Пациенты с COVID-19 в Ленобласти получат бесплатные лекарства
Стало известно, в каком возрасте россияне обретают финансовую независимость