Путин собирается сам разъяснять россиянам поправки в Конституцию

Он сделает это во время цикла совещаний в Кремле.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники в Кремле. Президент России Владимир Путин хочет сам разъяснить гражданам поправки в Конституцию – этому хотят посвятить цикл совещаний, а также прямое обращение главы государства к жителям страны.

Напоминаем, что голосование за поправки в Конституции состоится 1 июля – день сделали выходным, чтобы каждый мог высказаться. Поправки есть как социальные, так и политические. Одна из самых обсуждаемых касается обнуления сроков действующего главы государства – это значит, что Владимир Путин сможет в 2024 году снова баллотироваться на пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большинство россиян собираются голосовать «за» поправки в конституцию. В опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан старше 18 лет. Больше половины россиян признались, что собираются идти на участки голосовать.