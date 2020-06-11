В Петербурге стабилизировались темпы прироста по коронавирусу

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге находится на уровне, прогностически благоприятном для снятия ограничений. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.

Примерно месяц коэффициент в Петербурге находился на отметке «1», не сдвигаясь ни в одну из сторон. В субботу, 6 июня, темпы прироста стабилизировались и составили 2%

«Коэффициент распространения — 0,9 на протяжении недели», — сказала Башкетова в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Данные показатели, по её словам, являются хорошим прогностическим знаком для начала снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

При снятии ограничений также учитываются наличие свободного коечного фонда и тестирование население.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня в Петербурге возобновляют работу ателье, парикмахерские и фотосалоны.